Göz yaralanmaları en çok temmuz ayında görülüyor

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Sekreteri Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya, “Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre göz yaralanmalarından dolayı 19 milyon kişi bir gözünde görme yetisini kaybetmiş durumdadır. Yaz aylarında göz yaralanmalarında belirgin artış oluyor. Basit önlemlerle gözlerimizi korumak mümkün” dedi.

55 milyon kişide göz yaralanması

Türkiye’deki göz doktorlarını temsil eden tek dernek olan Türk Oftalmoloji Derneği, yaz aylarında artış gösteren göz yaralanmalarına karşı bireylerin göz sağlığını korumaları için alması gereken önlemlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre her yıl yaklaşık 55 milyon kişinin göz yaralanması geçirdiğini, dünyada her yıl yaklaşık 23 milyon kişinin göz travmaları sonucu en azından tek taraflı görme kaybı yaşadığını belirtti.

Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya her yıl 19 milyon kişinin göz yaralanmaları sonucu bir gözünü kaybettiğini ya da görme yetisinin büyük bir bölümünü yitirdiğini sözlerine ekleyerek, “Göz yaralanmaları, gözde kalıcı hasar, görmede azalma, görme kaybı ve organ kaybına neden olmaları nedeniyle önemlidir. Bu tür yaralanmaların kişilerde hayatı boyunca görülme ihtimali yüzde 20’dir. Yaz aylarında göz travmaları artıyor. Tüm göz yaralanmalarında olduğu gibi yaz aylarındaki yaralanmalar en çok erkekler ve çocuklarda görülmektedir.” dedi.

Akkaya şu bilgileri aktardı: “Gündüzlerin uzun, havanın sıcak ve okulların tatil olmasıyla açık havada daha tehlikeli aktivitelerin yapılmasına bağlı olarak göz travmaları yaz aylarında artıyor. Hasat döneminde tarım alanlarında çalışanlar da göz travmalarına maruz kalıyor. Suç ve şiddet olayları yaz aylarında artıma eğilimindedir. Düğün ve çeşitli kutlamalar açık havada yapıldığından havai fişek yaralanmaları da yaz aylarına özgü yaralanmalardır. Seyir esnasında araçların camlarının açık tutulması, kapakları patlama özelliğine sahip sodaların içecek olarak tercih edilmesi yaz aylarındaki göz travmalarının daha nadir görülen nedenlerindendir.”

Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya göz travmalarını önlemenin mümkün olduğunu belirterek, iş yerlerinde koruyucu polikarbonat gözlük ve baret takılmasının ve havai fişek kullanımının kontrol altına alınmasının önemine dikkat çekti. Akkaya ayrıca “Genellikle çocuk ve kadınların maruz kaldığı ev içi kazalarının önlenmesinde de koruyucu gözlüklerin yeri vardır. Kimyasal maddeler kullanılırken ve ev içi tadilatlarında koruyucu gözlük ve eldiven takılmalı çocuklar ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Temizlikte kullanılan kimyasal maddeler kilitli dolaplarda, tutulmalı, çocuk yeterli olgunluğa geldiğinde bu maddelerle ilgili bilgilendirilmeli.” dedi.