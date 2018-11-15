Göz tembelliğinde erken teşhis önemli

Çocuklarda sık olarak görülen ve en önemli olan göz hastalığı göz tembelliği..

Sebep göz kapak düşüklüğü, gözde hipermetrop ya da astigmatizma bozukluğu ya da şaşılık olabilir.

Asıl sorun çocuk yaşlarında yani 9 yaşından önce tanınabilinirse tedavi edilmesi çok daha kolay.. Ancak aile çocuğunu doktora götürmez ise hastalığın teşhisi gecikir ve tedavide geç kalınmış olunur.

Asıl sorun çoğunlukla hipermetropi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle göz bozukluğuna sebep olan uygun gözlükle düzeltilebilir. Sonra kapama tedavisi planlanabilir.

GÖZÜ KAPAMA

Kapama tedavisinde kapama mutlaka gözlük altından olmalı ve kesinlikle gözü tamamen örtmelidir. Işık dahi geçirmeyecek şekilde örtülen göz görme işlevi yapamadığı için göz tembelliği olan diğer göz çalışmaya zorlanacak ve görme düzeyleri yükselecektir.

Ancak burada etkili kapama çok önemli. Çünkü açıkta olan göze çalışmasını sağlayacak uyarılar yeteri kadar verilmeli. Etkili kapamada aile birlikte vakit geçirerek özellikle yakın çalışmalar yapılmalıdır.

KAPAMA SÜRESİ

Kapama süreleri çocuğun yaşına ve göz tembelliğinin derinliğine göre değişmektedir. Bu durum göz doktoru tarafından iyi bir şekilde değerlendirilerek aileye hangi göz kaç saat kapanması gerektiği ayrıntılı olarak anlatılır. Çocuk ne kadar küçük ise göz tembelliğinin tedavisi de o kadar başarılı olmaktadır.

Şaşılık olduğu durumlarda öncelikle göz tembelliğinin tedavi edilmesi gerekir. Daha sonra şaşılık ameliyatı planlanır. Çünki göz tembelliği tedavi edilmeden yapılan ameliyatlarda gözde yeniden şaşılık gelişimleri olabilmektedir.