Göz şişkinliği neden olur? Göz şişkinliği nasıl geçer?Göz şişkinliği tedavisi nasıl olur?

GÖZ ŞİŞKİNLİĞİ NEDEN OLUR?

GEREĞİNDE FAZLA ODA SICAKLIĞI

Kış aylarında kaloriferi çok fazla açtığınızda ve içerideki hava kurumaya başladığında ilk olarak gözler etkilenir. Sıcaklığa bağlı olarak gözküresindekimuközmembranlar kuruyacağı için, gözdeki doku kalınlaşacak ve şişkinlik meydana gelecektir.

UYKU BOZUKLUĞU DÜZENİ

Uykunuzun düzensiz olması ve gece yeterince uyuyamamanız gözün yorulmasına ve bu da şişkinliğe neden olacaktır.

ALERJİK TEPKİMELER

Mevsimsel geçişlerde meydana gelen vücudun verdiği tepkilerden dolayı olur. Alerjinin olduğu durumlarda vücut histamin salgısına başlar. Bu salığı deriye ulaştığında ise göz çevresinde tepkimeler başlar.

PMS DÖNEMLERİ

Bu dönemde yaşanan şişkinlik gözlerde de etki eder. Gözler su da tutabilir. Birkaç gün içerisinde gider.

AĞLAMAK

Ağlamakta göz kapaklarında şişkinliğe neden olduğu için çok sık olarak şişkinlik meydana getirir.

VÜCUTTAKİ SU MİKTARININ AZALMASI

Vücudun su miktarının azalması bünyenin çok çabuk tepki vermesine neden olur. Bu tepkimelerin başında da göz şişkinliği gelir.

NASIL GEÇER?

Doktor tavsiyesiyle göz kremi kullanabilirsiniz. Bu sayede kolajen dokusu kalınlaşır.

Gözlerinize 15 dakika boyunca salatalık dilimi ya da soğumuş çay poşeti koymak da etkili bir yöntem.

Soğuk, genellikle inflamasyonu azaltır. Bu nedenle histamin salınımını yavaşlar ve şişkinliği azalır.

Hormonal kaynaklı şişkinlik söz konusu olduğunda göz kremi pek işini yaramaz. Alerji ve tiroit sorunlar varsa doktorunuza başvurun.