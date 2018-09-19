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Göz sağlığının doğrusu yanlışı

Göz hastalıkları ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan ihmaller sonucu çocuklarımız ileri yaşlarda tedavisi oldukça zorlaşan sorunlarla karşılaşabilirler.

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
Göz sağlığının doğrusu yanlışı


Pek çok önemli göz hastalığı küçük yaşlarda ortaya çıkar. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Göz sağlığınızla ilgili işte doğrular ve yanlışlar:

● Göze çayla pansuman yapmak doğru mu?

Demlendikten sonra uzun süre beklemiş olan çayın içinde antiseptik maddeler oluşur. Bunlar adeta bir antibiyotik görevi görür. O yüzden göz arpacığı, kirpik dibi iltihabı ve göz nezlesine çayla pansuman çok iyi gelir. Akşam demlenmiş çayı bekletip, sabah pansuman yapmak en doğrusu.

● Göz altlarında oluşan morluklardan kurtulmak için hemoroid kremler işe yarar mı?

Hemoroid kremlerin damar büzücü etkisi var. Bu kremleri kullanmaya başlarsanız devamlı sürmeniz gerekir. Bağımlı olursunuz. Siz damarı büzdükçe damar açılacaktır. Yani hemoroid kremine bağımlı kalabilirsiniz. Halbuki buz kompresi de göz altı morluklarını giderir.

● Çok okumak, çok çalışmak gözü bozar mı?

Gözün temel işlevi görmektir. Dolayısıyla, göz asli görevini yaparken zarar görmez. Yalnız ultraviyole ışık, lazer ışığı, demir kaynağı gibi güçlü ışıklara maruz kalmak gözü bozar.

● Açık renk gözler ışığa karşı daha hassas mıdır?

Evet. Onlarda daha az pigment olduğundan, ışığa karşı hassastırlar.

● Uzun süre bilgisayar karşısında çalışmak gözü bozar mı?

Bilgisayardan yayılan ışınların göze zararı yoktur. Gözünde kırma kusuru olan kişilerde; kızarıklık, ense ve baş ağrısı yapabilir. Sağlıklı göze olumsuz bir etkisi yoktur.

● A vitamini gözü kuvvetlendirir, görmeyi keskinleştirir mi?

Sadece yaşlılarda makula dejenerasyonunun önlenmesinde A,C,E vitaminleri ile çinko ve bakır minerallerinin faydalı olduğu belirlenmiştir. Bu vitaminlerin bulunduğu gıdaları yemek elbette faydalı olacaktır.

● Gözü bozuk olan kişilerin çocuklarının gözlerinin bozuk olma riski var mıdır?

Maalesef evet! Miyop, hipermetrop, astigmat, presbiyopi ve göz tansiyonunda genetik faktörün önemli olduğu kanıtlanmıştır.

● Çok ağlamak gözyaşlarını kurutur mu?

Hayır. Ağlamakla gözyaşı pınarları kurumaz. Gözyaşı, çevresindeki çeşitli dokularla devamlı üretilir.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
  1. göz sağlığı
  2. merak edilenler

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