Göz sağlığında yapay zekâ: Teşhis artık algoritmalı

Tıp dünyasında yapay zeka tartışmaları "doktorların yerini mi alacak?" sorusundan, "doktorlara nasıl rehberlik edecek?" noktasına evrildi. Özellikle tamamen görsel veriye dayalı olan göz hekimliği (oftalmoloji), bu dijital dönüşümün merkez üssü haline geliyor. Türk Oftalmoloji Derneği’nin (TOD) attığı adımlar, Türkiye’deki hekimlerin artık sadece cerrahi yetenekleriyle değil, veri yönetimi ve algoritma okuryazarlığıyla da öne çıkacağı bir dönemi işaret ediyor.

Türk Oftalmoloji Derneği, göz sağlığı alanında teşhis ve tedavi süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla bünyesinde Yapay Zeka Komisyonu kurduğunu duyurdu. Görsel verilerin ve mikroskopik görüntülemenin kritik olduğu branşta, yapay zeka destekli yazılımların özellikle erken teşhiste doktorlar için temel bir karar destek mekanizması olması hedefleniyor.

Yüzde 99 Doğrulukla Diyabet Teşhisi

Yapay zeka teknolojilerinin en somut başarısı, görme kaybının temel nedenlerinden biri olan diyabetik retinopati teşhisinde görülüyor. TOD Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, bazı sistemlerin sadece bir fotoğraf üzerinden yüzde 99’un üzerinde doğruluk oranıyla teşhis koyabildiğini belirtti. Özdemir, yapay zekânın mikron seviyesindeki verileri insandan çok daha hızlı tanımlayabildiğini ve doğru veri setleriyle en deneyimli hekimler kadar isabetli sonuçlar verebildiğini aktardı.

Eğitim ve Hukuki Altyapı Hazırlığı Dernek, teknolojinin sadece kullanımıyla değil, etik ve hukuki boyutuyla da ilgileniyor. Kurulan komisyon aracılığıyla yürütülen çalışmalar şu başlıklarda toplanıyor:

• Uygulamalı Kurslar: Genç göz hekimlerine algoritma geliştirme ve yapay zekâ araçlarını kullanma eğitimleri veriliyor.

• Yazılım Geliştirme: Dernek bünyesinde yeni veri setleri ve yapay zekâ destekli programlar üzerine çalışılıyor.

• Hukuki Hazırlık: Veri gizliliği ve algoritmaların şeffaflığı gibi konularda yasal altyapının oluşturulmasında görev alınması planlanıyor.

Prof. Dr. Özdemir, yapay zeka teknolojisinin kişiselleştirilmiş tıp dönüşümünde kilit rol oynadığını ve Türkiye'nin bu alanda öncü olması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.