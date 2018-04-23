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Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlar

Halk arasında göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen birçok yanlış vardır. Peki, doğru olarak kabul edilen bu yanlışlar nelerdir? İşte göz sağlığına dair doğru bilinen o yanlışlar...

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:59
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlar

Göz sağlığı ihmalleri ciddi göz rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Bunun başlıca sebebi ise, doktora danışmadan kulaktan dolma bilgiler doğrultusunda yapılan yanlışlardan kaynaklanıyor.

İŞTE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR;

- Bebeklerin hastalandıkları zaman sadece çocuk doktoruna götürülmesi gerekir bilgisi tamamen yanlıştır. Her doktorun ayrı bir uzmanlık alanı olduğundan diğer alanlara tam anlamıyla vakıf değildir. Yani göz hastalığı olan bir bebeğin göz doktoruna götürülmesinde fayda vardır. Bunun yanı sıra bebeklerin ya da çocukların gözlük takmaması gerektiği fikri halk arasında doğru bilinen diğer bir yanlıştır. Göz bozukluğu genetik bir rahatsızlık olabileceğinden, bebeklerin gözleri bozuk olarak doğma ihtimalleri vardır.Bu nedenle eğer bir göz bozukluğu varsa bebeklerde gözlük takmalıdır.

- Göz rahatsızlıklarıyla ilgili en yaygın bilinen yanlış ise gözlük ve lens kullandıkça göz numarasının artacağıdır. Bilinenin aksine gözlük kullanımı sadece daha iyi görmeyi sağlar. Gözlük tedavisinin amacı kişinin yaşam kalitesini artırmaktır.

- Halk arasında bilinen bir diğer yanlış ise; katarakt hastalığının sadece yaşlılarda görülmesidir. Aksine bu hastalık, bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubundaki kişilerde görülebilir. Bu yanlış bilgi, semptomlara sahip olmasına rağmen genç hastaların göz doktoruna gitmeyi ihmal etmelerine neden olmaktadır.

- Yakından televizyon izlemek gözleri bozar fikri de göz sağlığını ile ilgili bilinen bir başka yanlış bilgidir. Göz bozukluğu dış etkenlerden dolayı ortaya çıkan bir rahatsızlık değildir. Dış etkenler sadece bu durumun ortaya çıkmasını hızlandırır.

- Ayrıca dinlendirici gözlük olarak adlandırılan bir gözlük çeşidi yoktur. Gözlük, doktor muayenesinden sonra, kişide tespit edilen görme bozukluğu tedavisi için verilir.

- "Gözyaşım kurudu ağlayamıyorum" gibi halk arasında yaygın olan bilginin bilimsel hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Ağlamak psikolojik bir durumdur ve gözyaşıda bu durum sonucu refleks olarak akar. Göz kuruluğu ise; göz pınarlarının enfeksiyon kapması ile gözyaşı kanalının tıkanması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır.

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:59
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