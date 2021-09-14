Göz önünde tuhaf cisimler uçtuğunu görüyorsanız aman dikkat

Op. Dr. Nail Sönmez, göz önünde sinek uçuşması olarak tabir edilen uçuşan cisimlerin görülmesi konusunda uyardı. Sönmez, “Gözün yapısal değişikliklerine bağlı olabileceği gibi görme kaybına neden olabilecek göz hastalıklarının da habercisi olabilir" dedi.

Kalıcı görme kayıplarına yol açabilir

Op. Dr. Nail Sönmez: “Göz önünde uçuşan cisimler görülmesi retina yırtılması, üveit yani göz iltihabı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıklar ya da göz merceği ile retina arasını dolduran vitröz adı verilen sıvının yaşla birlikte yapısındaki doğal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilir. Diyabet ve yüksek tansiyon, retina yırtıkları ve göz iltihabı gibi görme kayıplarına yol açabilen aynı zamanda genel vücut sağlığımızı tehdit eden hastalıklardır. Şikayetin nedeninin saptanması için uzman bir göz doktoruna başvurmak gerekir. Retina yırtıklarının ve deliklerinin söz konusu olduğu durumlarda oluşan yırtık ve deliklerden vitröz adı verilen sıvı girerek retina tabakasının yapışık olduğu göz duvarından tamamen ayrılmasına yani retina dekolmanına neden olur. Retina dekolmanında göz duvarından ayrılan tabakanın beslenmesi bozulur. Bu da hücrelerin ölmesine, tam ve kalıcı görme kayıplarına yol açabilir. Hastalar cisim uçuşması, ışık çakması, göze gri ya da siyah perde inmesi gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurmalıdır. Retina ayrılması olmadığı sadece yırtık bulunduğu durumlarda lazer tedavisi uygulanır. Lazer tedavisindeki amaç yırtığın dekolmana dönüşmesinin önüne geçmektir. Dekolman olarak adlandırdığımız retina ayrılması durumunda ameliyat gerekmektedir.”

Kimler risk grubunda bulunuyor?

Nail Sönmez retina ayrılması nedenleri konusunda bilgi verdi:

“Retina dekolmanının ortaya çıkmasındaki en büyük etken retina yırtıkları ve delikleridir. Yaşın ilerlemesi risk faktörünü arttırır. Orta yaş ve üzerinde daha çok görülmekle birlikte her yaş grubunda görülebilir. Yüksek miyopi hastaları, ailesinde benzer hastalık öyküsü bulunanlar ve diyabet hastaları risk grubuna girerler. Bir gözde retina dekolmanının görülmesi diğer gözde de görülme olasılığının yüksek olduğuna işaret eder. Başa ani alınan darbeler de özellikle çocuk ve genç yaşta görülen retina dekolmanının nedenidir. Nadir de olsa hamilelikte de görülür. Gebelik sürecinde görülen yüksek tansiyon retinal dekolmana neden olabilir. Doğum esnasındaki ıkınmalar da risk faktörü taşıyan annelerde retina ayrılmasına neden olabilir. Anne adaylarının hamilelik sürecinin başında ve anne olmaya karar veren adayların hamilelik sürecinden önce detaylı göz muayenesi yaptırmaları retinal dekolman gibi çeşitli göz hastalıkları risklerine karşı önemlidir.”

Zararsız olabilir mi?

Göz Hastalıkları Uzm. Op. Dr. Nail Sönmez, yaşlanmaya ve gözün yapısal değişikliklerine bağlı olarak uçuşan cisim görülebileceğini, bu durumun görmeye engel olmadığı takdirde zararsız olarak adlandırıldığını belirtti:

“Uçuşan cisimler görülmesinin bir nedeni de yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan yapısal değişikliklerdir. Özellikle 50 yaş üzerindeki hastalarımızda rastladığımız bir şikayettir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte göz merceği ile retina arasını dolduran vitröz adı verilen sıvının yapısında değişiklikler olur. Vitröz sıvısının içerisindeki doku, kan hücresi ve proteinlerden oluşan yapılar öbekleşerek retinada yani görme tabakasında gölgeler oluşturur. Bu gölgeler de gözün önünde bazı cisimlerin uçuştuğu hissini yaratır. Özellikle düz açık renk bir zemine doğru bakınca görülürler. Yaşlanmaya bağlı olarak bu durumu genellikle zararsız olarak adlandırırız. Fakat gözün önünde cisim uçuşması bazı hastalarda o kadar sık ve yoğun yaşanır ki hastanın görmede zorluk çekmesine neden olur. Çok nadir olarak rastlanan bu durumda hekim uygun görürse lazer veya ameliyat tedavisi uygulanarak göz parçacıklardan temizlenir. Göz önünde uçuşan cisimler yapısal değişiklikler gibi kısmen zararsız nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi görme kayıplarına varabilen ciddi sebeplerle de ortaya çıkabilir. Şikayetler ortaya çıkar çıkmaz uzman bir göz hekimine başvurularak detaylı bir retina muayenesi yaptırılmalıdır.”