Göz numarası düşürme ameliyatı nasıl yapılır? Kimlerde uygulanabilir?

Lasik, excimer laser ile kornea tabakasına yeniden şekil verilerek kırma kusuru dediğimiz göz bozukluklarının düzeltilmesi işlemidir.

Tüm dünyada en çok uygulanan gözlük atma ameliyatıdır. Kırma kusuru dediğimiz göz bozuklukları; miyopi, hipermetropi ve astigmattan oluşmaktadır. Lasik sayesinde bu bozukluklar düzeltilebilmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, lasik işlemini anlattı.

Kornea gözün en önünde yer alan saydam tabakadır. Lasik ameliyatında kornea tabakasından flep denilen ince bir zar kaldırılıp bu zarın altına excimer laser ile numara düzeltme işlemi yapılmaktadır.Excimer laser ile halk arasında kartal gözü diye bilinen wavefront gibi kişiye özel düzeltmeler yapılabilmektedir.Klasik lasik ameliyatında flep kaldırılma işlemi mikrokeratom denilen içinde küçük bıçakların olduğu bir alet ile yapılmaktadır.Ancak Lasik cerrahisinin günümüzde en gelişmiş şekli bıçaksız lasik dediğimiz intralase yada femto second tekniğidir. Bu teknikte flep mikrokeratom yani bıçak kullanılmadan laser ile oluşturulmaktadır.İntralase yöntemiyle lasik ameliyatı mükemmelleşmiş, çok daha güvenli bir hale gelmiştir.

İntralase lasik tekniğinde; ameliyat 2 aşamadan oluşur: İlki intralase yada femto second laser ile flep denilen ince tabakanın oluşturulması, 2. si bu ince tabakanın kaldırılarak excimer laser ile numaranın düzeltilmesi işlemidir. Bu iki laser işlemi 30-40 saniyede bitmekte ancak gözün lasere hazırlanması ile birlikte hasta yaklaşık 10 dakikayı ameliyathanede geçimektedir. Lasik ameliyatı ağrısız bir ameliyattır. Uygulama gözün anestezik damlalar ile uyuşturulması ile yapılır.

Lazer olan kişi katarakt ameliyatı olabilir mi?

Lazer ameliyatı gelecekte olacağınız herhangi biz göz tedavisine (katarakt dahil) engel ya da sebep değildir.

Lazer ameliyatı ne kadar sürüyor?

Lazer ameliyatı yaklaşık 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

Lazer ameliyatı kanamalı bir ameliyat mıdır?

Lazer tedavisi gözün damarsız bir dokusu olan korneaya yapıldığı için kanamalı bir ameliyat değildir. Lazer tedavisi damla anestezisi altında yapılır.

Lazer ameliyatı sonrasında ağrı sızı oluyor mu?

Intralase-LASIK ve LASIK gibi ilk aşamada korneada kapakçık (flap) oluşturularak yapılan lazer ameliyatlarının sonrasında 6 saat kadar ağrı, batma, sulanma olabilir. LASEK, PRK gibi göz yüzeyinin soyulması sonrasında yapılan lazerden sonra 2-3 gün ağrı çekilebilir. Bu ağrının az hissedilmesi için lazer sonrasında göze koruyucu kontakt lens uygulanabilir.