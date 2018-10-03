Göz nezlesine dikkat!

Nezle deyince akla ilk olarak üşütmeyle birlikte gelen hapşırık, burun akıntısı ve öksürük gibi sorunlar gelir. Havaların ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş nezle görülme oranları düşse de bahar ve sonbahar aylarında bu sefer göz nezlesi şikayetlerinde büyük artış yaşanır. Havada uçuşan polenler özellikle alerjik bünyeli kişilerde yaşarma, kızarıklık ve ödem gibi sorunlarla birlikte göz nezlesine neden olur.

BAHARDA POLENLER KIŞIN EV TOZU AKARLARI

Bahar aylarında sıklıkla ortaya çıkan polenler hassas olan bireylerde iltihap oluşturan maddelerin salınımını tetikler. Vücudun alerjeni ortadan kaldırmak üzere ürettiği maddeler de göz yaşarması, kaşıntı gibi şikayetlerle gözde kızarıklık ödem gibi sorunlara yol açar. Bahar aylarında polenlerin neden olduğu göz nezlesi diğer mevsimlerde ise ev tozu akarları nedeniyle yaşanır. Ev ortamında bu ajan patojenlerle sürekli teması da tıpkı mevsimsel göz nezlesindekine benzer göz sulanması ve göz kaşıntısı ile kızarıklık gibi şikayetlere sebebiyet verir.

BULAŞICI DEĞİL, ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR

Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen göz nezlesi, bazen göz enfeksiyonlarıyla karıştırılabilir. İhmal edip yetersiz tedavi uygulandığında ise gözün saydam tabakasında hasar yaratıp görme kaybına neden olabilir. Alerjik göz hastalığı bulaşıcı değildir. Ancak bu hastalarda göz kaşıntısını gidermek için ellerin sürekli göze gitmesi ikincil bir göz enfeksiyonuna neden olabilir. Bundan dolayı şiddetli göz kaşıntısı ile göz kızarıklığı ve sulanma şikayeti olan bireyler derhal göz hekimine başvurmalı ve gözlerine ikincil enfeksiyonlar bulaştırmamalı.

ETKENDEN UZAK DURMALI

Alerjik göz hastalığının öncelikle tanınması ve neden olan etkenin ortadan kaldırılması tedavideki en önemli basamağı oluşturur. Göz alerjisi gelişen gözde tedavi özellikle de kör eden tiplerinin de bulunduğu dikkate alınarak göz hekimi gözetiminde göz damlası ve gerektiğinde ağızdan allerji hapları ile yapılmalı. Gözlerde sulanma, kızarıklık ve gözün beyazı üzerinde jölemsi bir kabarıklık ile kaşıntı şikayetleri mevcutsa derhal göz hekimine başvurmak gerekir.

ŞİDDETİ HER GEÇEN YIL AZALIR

Alerjik göz nezlesi genellikle her geçen yıl daha az şiddetle devam eder. Genel olarak çocukluk çağlarında daha şiddetli yaşanan göz alerjileri erişkin dönemde daha hafif olarak atlatılır.