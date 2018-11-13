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Göz kuruluğu sorunu için...

Gözlerin üst tabakasını korumak ve beslemek için yeterince yüzey kayganlığı sağlanamıyorsa göz kuruluğu sorunu ortaya çıkar.

13 Kasım 2018 Salı 19:43
Göz kuruluğu sorunu için...


Göz kuruluğu bir insanın gözünün kaygan olmaması ve göze besin götürebilecek derecede kaliteli göz yaşlarına sahip olmamasıdır. Göz yaşları, gözün önündeki yüzeyinin sağlığını koruyabilmesi ve insana açık bir görüş sağlaması için zorunludur. Göz kuruluğu oldukça yaygın ve sık karşılaşılan özellikle de yaşı ilerlemiş yetişkinlerde meydana gelen kronik bir problemdir. Yapay damlalarla bile çoğu kişi göz kuruluğundan şikayetçidir.

Göz kuruluğunun belirtileri arasında yüzeyin tahriş olması, kızarıklık, aşırı sulanma, ağrı, göz yorgunluğu ve zaman zaman buğulu görüş yer alır. Göz yüzeyinin enflamasyonu da göz kuruluğundan dolayı ortaya çıkabilir. Bu problem gözün ön kısmını kaplayan şeffaf doku olan korneanın hasar görmesine yol açabilir. Göz kuruluğu enflamasyonu kornea hasarıyla görüşte önemli değişikliklere sebep olabilir.

Zerdeçal, kurkumin adlı birçok tıbbi özelliği olan maddeyi içeren bir bitkidir. Bitki veya zerdeçal özü göz kuruluğunu tedavi etmez ama kurkumin bileşeni enflamatuar karşıtı özelliklere sahiptir. Bu sayede göz kuruluğunun sebep olduğu enflamasyonu azaltabilir.

Zerdeçal kullanmak için doktor tavsiyesi almanız gereklidir. Çünkü bu bitki kan sulandırıcı ilaçlar, şeker hastalığı ilaçları, mide asidini azaltan ilaçlar gibi ilaçlarla etkileşime geçebilir.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:43
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  3. göz kuruluğu

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