Göz kızarıklığı neden olur? | Göz neden kaşınır?

Kimi zaman uykusuzluktan kimi zaman da alerji sebebiyle ara ara gözlerle ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Özellikle gözlerin kanlanması ve kaşınması en sık görülen sorunlar arısında yer alır. Peki, göz kızarıklığı ve kaşıntı neden olur?

Göz kızarıklığı neden olur?

Gözün beyaz kısmı ile göz yüzeyindeki şeffaf tabakanın arasında bulunan kılcal damarların, genişlemesi ve kan toplaması ile oluşan göz kanlanması, ciddiye alınması gereken önemli bir sağlık probleminin habercisi olabilir. Göz ağrısı, gözde akıntı, sulanma, şişlik, kaşıntı, görüş problemleri ve yüksek ateş gibi semptomların eşlik ettiği göz kanlanması vakalarında, bu belirtilere yol açan rahatsızlığın mutlaka araştırılması gerekir. Göz kanlanması nedenleri arasında, yaşam tarzı, çevresel faktörler ve bazı sağlık problemleri yer alır.

Göz neden kaşınır?

Göz kızarıklığına sebep olan alerjik durumlar aynı zaman gözlerde kaşıntı yaşanmasına da yol açar. Polen, toz ve hayvan kepeği gibi tahriş edici bir madde (alerjen) göz çevresindeki dokularda histamin adı verilen bileşiklerin salınmasına neden olur, bu da kaşıntı, kızarıklık ve şişlik ile sonuçlanır.

Göz kızarıklığı nasıl tedavi edelir? | Gözlerdeki kaşıntı nasıl geçer?

Gözlerdeki kızarıklık ve kaşıntının tedavi edilmesi için öncelikle bir hekime başvurmanız gerekiyor. Doktorunuzun yapacağı muayene sonunda gözlerinizde kaşıntı ve kızarıklığa neyin sebep olduğu ortaya çıkacaktır. Gözlerde yaşanan sorunun sebebi öğrenildikten sonra tedavi aşaması şekillenir. Bunun için genellikle damla tedavisi uygun görülür. Ancak gözdeki kızarıklık ve kaşıntının sebebine göre tedavi şekli ve ilaçlar değişebilir.