Göz kaşıntısının nedenleri nelerdir?

Gözde kaşıntının en yaygın nedeni alerjilerdir. Sık sık rastladığımız ve kaşıntılara neden olan alerjileri iki gruba ayırabiliriz.

Mevsimsel alerjiler

Sürekli alerjiler

Mevsimsel alerjiler, yılın belli dönemlerinde ortaya çıkar ve gözde kaşıntı yapar. Bahar nezlesi bunun en bilindik örneğidir. Özellikle polenlerin havada uçuştuğu dönem, göz rahatsızlıklarının en yoğun yaşandığı dönemdir.

Sürekli alerjiler, yıl boyu devam eder ve genellikle kapalı ortamlarda kendini gösterir. Ev tozu; hayvan kepeğini, küfü, mantar sporlarını tuttuğu için bu durumu tetikler. Bu anlamda sürekli alerjilerin en yaygın olduğu ortam ev ortamıdır.

Korneanın çizilmesi de gözde kaşıntı yapabilir. Kornea çiziği, gözün ön yüzeyine zarar verir. Bu çizik gözün her kırpılışında bir rahatsızlık oluşturur ve tüm bunların sonucunda gözde iltihaplara neden olur.

Göze yabancı bir maddenin girmesi göz kaşıntısına zemin hazırlar. Kirpik ya da toz zerresi bu duruma neden olabilir. Yapılabilecek en doğru uygulama göze dokunmamak ve gözün yabancı maddeyi dışarı atmasını beklemektir.

Virüs, bakteri, mantar gibi kimi organizmalar gözde enfeksiyon oluşturabilir. Enfeksiyonlar gözün beyaz kısmını etkileyerek göz kaşıntısı yapabilir.

Gözyaşları gözü korumak ve ve nemli tutmak için önemlidir. Gözler, gözyaşı üretimini yeterince yapamadığı zamanlarda göz kuruluğu oluşur. Bu durum da göz kaşıntısına neden olur.

Kontakt lens kullanımı göz kuruluğuna neden olduğu için bu lenslerin kullanımı da göz kaşıntısı yapabilir.

Sabahları yıkanmayan yüzler mikrop oluşumunu tetikler, bu durumda da göz kaşıntıları doğabilir.

Nezle, grip gibi hastalıklar gözleri etkileyerek göz kaşıntılarına neden olabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.