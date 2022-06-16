Göz kapağı düşüklüğüne ne iyi gelir? Bu tedaviyi uygulayın ve düşük göz kapaklarından kurtulun

Göz kapağı düşüklüğü neden kaynaklanır?

Göz kapağının gözün renkli kısmını 1-1,5 mm'den daha fazla örtmesi olarak kabul edilen göz kapağı düşüklüğü doğuştan ya da sonradan oluşabilir.

Düşüklük sinir ve kas hastalıkları kaynaklı olabilir

Doğuştan göz kapağını kaldıran kasın yeterince güçlü olmaması kapağın değişik derecelerde düşmesine neden olur. Sonradan ortaya çıkan en önemli sebep göz kapağında yaşa bağlı oluşan değişikliklerdir. Ayrıca yaralanmalar, uzun süreli kontakt lens kullanımı, enfeksiyonlar, alerjik hastalıklar, tümörler, bazı kas ve sinir hastalıkları kapak düşüklüğüne neden olabilir.

Sonradan oluşan kapak düşüklüğü bazı sinir ve kas hastalıklarından kaynaklanabilir. Bunlar içerisinde en önemlileri beyin tümörü ve damar hastalıkları ile kas güçsüzlüğü yapan myasteni, müsküler distrofi veya oftalmoplejiler. Tabii ki her göz kapağı düşüklüğü hastalık belirtisi anlamına gelmez. Doğuştan ya da kapağın yaşlanması sonucu ortaya çıkanlar başka bir hastalığın belirtisi değildir. Ancak, yaralanma, alerji ve enfeksiyon gibi herhangi bir bilinen sebep olmadan göz kapağında düşme olmuşsa mutlaka beyin ve orbita MR, EMG ve bazı kan tetkikleri yapılarak sebebinin bulunması gerekir.

Bu tedaviyi uygulayın ve düşük göz kapaklarından kurtulun

Malzemeler

1 yumurta beyazı

Makyaj temizleme pamuğu

Uygulanışı

Göz kapağınızı ılık suyla temizleyin ve yumurta akını macun haline gelene kadar çırpın. Pamuğu yumurta beyazına bulayın ve gözünüzün üzerine kapatın. Kuruyana kadar bekleyin ve yumurta akını bitirene kadar devam edin. Ardından ılık suyla durulayın.

Günlük olarak bu tedaviyi uygularsanız; kırışıklıklarınız azalacak, göz kapağınızın sarkıklığı geçecek ve daha genç görüneceksiniz.

Göz Kapağı Düşüklüğüne Ne İyi Gelir?

Yumurta Akı

Salatalık.

Yeşil Çay.

Buz Küpleri.

Aloe Vera.

Hindistan Cevizi Yağı

Papatya Çayı