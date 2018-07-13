Göz kapağı düşüklüğü nedir?

Göz kapağı düşüklüğü, doğuştan gelen bir problem olabildiği gibi, travma, felç, enfksiyonlar, bazı kas ve sinir rahatsızlıkları, alerjik hastalıklar, yaralanmalar ya da yaşlanmaya bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlık, göz kapağını hareket ettiren kasın az çalışması ya da hiç çalışmamasından dolayı meydana gelir. Kas, gözkapağını yukarı kaldıramaz.

Göz kapağı düşüklüğü sadece estetik açısından problem yaratmakla kalmayıp, daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir; ya da bazı diğer rahatsızlıklara yol açabilir. Çocuklarda bu durum, psikolojik sorunlar yaratabilidiği gibi, kalıcı göz tembelliğine de sebep olabilir. Bu yüzden, erken tedavi edilmesi çok önemlidir. Yetişkinlerde ise, göz tembelliği gibi bir sorun yoktur.

Ancak, görmeyi bozabilir ve yorgunluk gibi problemlere sebep olabilir. Bunlara ek olarak, göz kapağı düşüklüğü beyin tümörünün habercisi olabildiği için, vakit geçirilmeden bir doktora başvurmak gerekir. Çeşitli damar hastalıkları ve kas güçsüzlüklerinin de bir belirtisi olabilir.

Bu rahatsızlık kendiliğinden zamanla iyileşecek olan bir rahatsızlık değildir. Tedavisi için ameliyat gerekliliği vardır. Ameliyatın tekniğine ise göz kapağı düşüklüğünün sebebine göre uzman doktor karar verir. Ameliyat sonrası, göz kapağı normal görünümüne kavuşur.

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