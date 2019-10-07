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Göz iltihaplanması! Göz şişmesinin belirtileri! Göz şişmesinin tedavisi!

Gözü çevreleyen bağ dokularında iltihaplanma veya aşırı ödem olduğunda şişmiş bir göz kapağı oluşur.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:05
Göz iltihaplanması! Göz şişmesinin belirtileri! Göz şişmesinin tedavisi!

Göz kapaklarının şişmesinin, göz iltihaplanmaları, göz yaralanmaları veya alerji dahil olmak üzere bir çok sebebi bulunmaktadır.Şikayetleriniz devam ederse, bir göz doktoruna gitmeyi sakın ihmal etmeyin.

Göz kapağı şişmesi belirtileri

  • Sürekli kaşıma isteği
  • Gözün tahriş olması
  • Gözün yada çevresinin kırmızılaşması
  • Gözlerin sürekli sulanması
  • Işığa karşı hassasiyetin artması
  • Göz kapağının ve gözün ısı artışı
  • Göze dokunduğunuzda acıması
  • Göz kapağının çok şiştiği durumlarda görmenin engellenmesi
  • Çapaklanma
  • Göz kapağı kuruluğu ve kirpik dökülmesi
  • Gözde meydana gelen ağrı
  • Gözden iltihap akması.

Göz kapağı şişmesine hemen yapabileceğiniz tedavi yöntemleri

* Pamuğu sıcağa yakın bir suya batırın ve suyunu sıkın. Daha sonra şişmiş olan gözün üzerine bu pamuğu koyun ve en az 20 dakika bu şekilde bekleyin. Gün içinde 4 defa uygulayın. Bu gözdeki enfeksiyonun bir yerden kendini sızdırmasını sağlaması için yapılır ve şişlik iner göz rahatlar.

*Geceleri başınızı yüksek tutun. Sıvı akışını azaltmış olursunuz.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:05
  1. Göz

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