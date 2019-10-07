Göz iltihaplanması! Göz şişmesinin belirtileri! Göz şişmesinin tedavisi!
Gözü çevreleyen bağ dokularında iltihaplanma veya aşırı ödem olduğunda şişmiş bir göz kapağı oluşur.07 Ekim 2019 Pazartesi 22:05
Göz kapaklarının şişmesinin, göz iltihaplanmaları, göz yaralanmaları veya alerji dahil olmak üzere bir çok sebebi bulunmaktadır.Şikayetleriniz devam ederse, bir göz doktoruna gitmeyi sakın ihmal etmeyin.
Göz kapağı şişmesi belirtileri
- Sürekli kaşıma isteği
- Gözün tahriş olması
- Gözün yada çevresinin kırmızılaşması
- Gözlerin sürekli sulanması
- Işığa karşı hassasiyetin artması
- Göz kapağının ve gözün ısı artışı
- Göze dokunduğunuzda acıması
- Göz kapağının çok şiştiği durumlarda görmenin engellenmesi
- Çapaklanma
- Göz kapağı kuruluğu ve kirpik dökülmesi
- Gözde meydana gelen ağrı
- Gözden iltihap akması.
Göz kapağı şişmesine hemen yapabileceğiniz tedavi yöntemleri
* Pamuğu sıcağa yakın bir suya batırın ve suyunu sıkın. Daha sonra şişmiş olan gözün üzerine bu pamuğu koyun ve en az 20 dakika bu şekilde bekleyin. Gün içinde 4 defa uygulayın. Bu gözdeki enfeksiyonun bir yerden kendini sızdırmasını sağlaması için yapılır ve şişlik iner göz rahatlar.
*Geceleri başınızı yüksek tutun. Sıvı akışını azaltmış olursunuz.
Sağlıklı Günler.
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