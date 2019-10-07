Göz iltihaplanması! Göz şişmesinin belirtileri! Göz şişmesinin tedavisi!

Göz kapaklarının şişmesinin, göz iltihaplanmaları, göz yaralanmaları veya alerji dahil olmak üzere bir çok sebebi bulunmaktadır.Şikayetleriniz devam ederse, bir göz doktoruna gitmeyi sakın ihmal etmeyin.

Göz kapağı şişmesi belirtileri

Sürekli kaşıma isteği

Gözün tahriş olması

Gözün yada çevresinin kırmızılaşması

Gözlerin sürekli sulanması

Işığa karşı hassasiyetin artması

Göz kapağının ve gözün ısı artışı

Göze dokunduğunuzda acıması

Göz kapağının çok şiştiği durumlarda görmenin engellenmesi

Çapaklanma

Göz kapağı kuruluğu ve kirpik dökülmesi

Gözde meydana gelen ağrı

Gözden iltihap akması.

Göz kapağı şişmesine hemen yapabileceğiniz tedavi yöntemleri

* Pamuğu sıcağa yakın bir suya batırın ve suyunu sıkın. Daha sonra şişmiş olan gözün üzerine bu pamuğu koyun ve en az 20 dakika bu şekilde bekleyin. Gün içinde 4 defa uygulayın. Bu gözdeki enfeksiyonun bir yerden kendini sızdırmasını sağlaması için yapılır ve şişlik iner göz rahatlar.

*Geceleri başınızı yüksek tutun. Sıvı akışını azaltmış olursunuz.

Sağlıklı Günler.