Göz hastalıkları uzmanı uyardı: Göz rengi değiştirme ameliyatı! Türkiye ve dünya gündemi bunlarla çalkalanıyor

Kullanılan boya, gözün içine enjekte ediliyor. İşlem kimi zaman da lazerle yapılıyor. Yani oldukça tehlikeli bir operasyon.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman konuyla ilgili, “Korneaya aynı böyle bir deri altına boya enjekte etme gibi bir işlem uygulanıyor. Hakikaten iddialı bir işlem. Yani körlükle sonuçlanabilir. Kornea nakline kadar gidebilir korneada alerjik bir reaksiyon geliştirirseniz. Çok ciddi komplikasyonlara yol açar” ifadelerini kullandı.

Karaman ayrıca göz rengini değiştirmek isteyenlere daha masum yöntemleri öneriyor. “Kontakt lensler var. Alerjik reaksiyonları fazla çıkaran lenslerdir ama en azından kornea içine boya enjekte edilmiyor. Göze lazer yapma, göz içine yapay göz merceği koyma gibi işlemler yapılmasına göre daha masum.”