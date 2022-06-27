Göz gözü görmüyor: Çekirgeler tarım alanlarını istila etti
Nijerya'nın kuzeybatısında çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila ettiği belirtildi.
Nijerya'nın kuzeybatısında çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila ettiği belirtildi.
Nijerya Federal Veterinerlik İşleri Başkanı Dr. Maimuna Habibu, ülkenin Zamfara, Kebbi ve Sokoto eyaletlerinde çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila ettiğini duyurdu.
Durumun gittikçe kötüleştiğini aktaran Habibu, hükümetin tarım arazilerinde ilaçlama çalışmaları başlattığını ifade etti. (İLKHA)