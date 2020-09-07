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Gündem Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapıldı! 'Kampanya' ile o şarkıcı tanınmaz hale geldi
Gündem

Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapıldı! 'Kampanya' ile o şarkıcı tanınmaz hale geldi

Gözlük numarasını değiştirmek için özel bir hastaneye giden şarkıcı Hacı Kalan'a göz doktoru tarafından estetik operasyon yapıldı. Ameliyattan sonra tanınmaz hale geldiğini söyleyen Kalan, doktordan şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:37:00 -
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapıldı! 'Kampanya' ile o şarkıcı tanınmaz hale geldi

Şarkıcı Hacı Kalan, gözlük numarasını değiştirmek için özel hastaneye gitti.

Yabancı uyruklu doktorun önerisiyle estetik ameliyatı olduğunu öne süren Hacı Kalan, yüzünün tanınmaz hale geldiğini iddia etti.

'Estetik cerrahi kampanyamız var'

Aylardır çalışamadığı ve mağdur olduğunu ifade eden şarkıcı Hacı Kalan, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"7-8 ay oldu. Doktora gittiğimde, 'Estetik cerrahi kampanyamız var, yüzün çökmüş gerdirelim mi?' dediler. 'Ne kadar olur?' dedim, '4 bin lira' dediler. Ben de '3 bin liram var' dedim. 'Yarın arayalım seni' dediler aradılar ve 'al paranı gel' dediler. Hastaneye gittim, elden aldılar parayı. Sonra ameliyata girdim. Ameliyata kendisi girdi, uzman doktordu. İran'lı kendisi. Gözlük numaramı veren doktor da oydu. Yüzümü uyuşturdu, baktım makasla kesiyor falan ama tabii hissedemedim. Sonra göz kapaklarımı kestiğini, yüzümün şeklinin değiştiğini gördüm. Resmen özürlü yaptı beni. 7-8 aydır çalışamaz oldum. Ekmeğimi türkü evlerinde kazanıyordum, özürlü olunca bu şekilde çalışamadım. Mağdur oldum."

Görme oranının yüzde 50'ye kadar düştüğünü kaydeden şarkıcı Kalan, avukatı Gökhan Miraç Kaçıran aracılılığı ile doktor M.R.H hakkında suç duyurusunda bulunduğu söyledi.

Dehşete düşüren iddia

55 yaşındaki Hacı Kalan'ın avukatı Gökhan Miraç Kaçıran ise dehşete düşüren bir iddiada bulundu.

Kaçıran, "Bu operasyonu gerçekleştiren maalesef ki göz cerrahi uzmanı. Yani estetik cerrahi uzmanının gerçekleştirmesi gereken operasyon, göz doktoru olan kişi tarafından gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

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