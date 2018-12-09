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Göz altı torbalarını hiçbir kozmetik ürün gidermiyor

Göz altı torbaları ya dengesiz bir hayat tarzı ve kötü alışkanlıklar sonucunda oluşuyor ya da genetik yapıdan kaynaklanıyor.

09 Aralık 2018 Pazar 17:26
Göz altı torbalarını hiçbir kozmetik ürün gidermiyor

Özellikle biyolojik saate yani yaradılışımızdan gelen uyku saatlerine özen göstermemekten kaynaklanıyor. Bazen adet dönemlerinde de ortaya çıkabiliyor. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da alkol önde gelen sebeplerden.

Hiçbir kozmetik veya doğal ürün bu sıkıntınızı çözmeye yeterli değil. Ancak damar duvarlarını ve kılcal damarları güçlendirici yöntemlerle göz altı torbalarını hafifletmek mümkün.

Ne yapmalı?

Günlük öğünlerinizi C, PP ile E vitaminli ve bioflavonoidli besinleri taşıyan gıdalarla zenginleştirmelisiniz. Yağlı yemeklerden ve stresli ortamlardan uzak durmalısınız.

2 çay fincanı kaynar suya 2 çorba kaşığı fındık yaprağı ekleyip 15 dakika bekletin. Süzüp buzdolabında soğutun. 2 parça pamuğu çaya batırıp elinizle sıkın ve göz kapaklarınızın üzerine yerleştirin. 10 dakika bekletip yüzünüzü yıkayın.

Bir bardak kaynatılmış rezene çayını soğutun. 2 parça pamuğu çaya batırıp göz kapaklarınıza yerleştirin ve 15 dakika bekleyin.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:45
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