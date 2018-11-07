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Göz altı morluklarına doğal çözümler

Göz altındaki halkalar, morluklar insanı ciddi anlamda rahatsız eder. Doğal yollarla nasıl baş edilir? İştegöz altı morluklarına öneriler…

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:52
Göz altı morluklarına doğal çözümler

KAHVE YERİNE YEŞİL ÇAY

Özellikle her gün kahve içenlerdenseniz, bu alışkanlığınızı yeşil çay ile değiştirebilirsiniz. Kahve hem geceleri uyumanızı zorlaştırırken göz altı halkalarınızın da oluşmasına neden olur. Ayrıca yeşil çay, güçlü antioksidana sahip olduğu için göz altı halkalarınızın erken çıkmasını önler.

TABAĞINIZA YEŞİLLİK EKLEYİN

Ispanak ve brokoli gibi demir oranı fazla olan sebzeler, koyu halkaların tedavisi için oldukça etkilidir. Çünkü demir oranı yüksek sebzeler, kan dolaşımını daha iyi sağlar. Bilimsel olarak yapılan araştırmalara göre ise koyu halkaların sadece derinin altına oturan kan damarları olduğu söyleniyor. Eğer göz altınızdaki deri, vücudunuzdaki diğer bölgelere göre daha ince ise daha belirgin bir görünüm olur. 

TELEFONUNUZA UYGULAMA YÜKLEYİN

Göz altında oluşan koyu halkalardan kurtulmanın diğer yollarından biri ise sudur. Vücudunuzun ihtiyacı olan su miktarını karşılayarak göz altı halkalarını azaltabilirsiniz. Eğer su içmeyi unutanlardansanız, telefonunuza indireceğiniz hatırlatma uygulamaları ile vücudunuzun ihtiyacı olan günlük su miktarını öğrenip düzenli olarak tüketebilirsiniz.

SIRT ÜSTÜ YATIN

Geceleri yatarken mümkün olduğunca sırt üstü yatmaya çalışın. Çünkü yan yatma sonucu göz altınızdaki sıvı akışı gerçekleşmeyecek ve bu da göz altı torbalarınızın oluşmasına neden olacaktır. Ayrıca yüz üstü yatmak da yüzünüzün yastığa baskı yapması sonucu kırışıklıklar ile erken tanışmanıza yol açacaktır.

MAYDANOZ MASKESİ YAPIN

Lifli sebzeler arasında yer alan maydanoz, cildi aydınlatmaya katkı sağlayan vitamin C ve K kaynağıdır. Bu nedenle evde hazırlayacağınız maydanoz ile göz altlarınıza maske yapın.

GÜNEŞ KORUMA FAKTÖRLÜ ÜRÜN KULLANIN

Gece kremi gibi dışarıda olduğunuz boyunca güneş koruma faktörlü krem kullanın. Bunlar derinizi koruyarak göz halkalarınıın oluşumunu engeller.

 

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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