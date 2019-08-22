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Göz altı morlukları makyajla yok olmaz

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
Göz altı morlukları makyajla yok olmaz

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, gözaltı morluklarının makyajla yok olmayacağını belirtti. Op. Dr. Hakan Yüzer, “Gözler, yüzün en dikkat çekici bölgesinin başında geliyor. Bayan ya da erkek fark etmeksizin farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan göz çevresi problemleri kişilerin canı sıkarak, öz güvenlerini de zedeliyor. Göz altı morlukları bunların en başında geliyor” dedi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer göz altı morlukları konusunda önemli bilgiler verdi.


“Göz altı morlukları’’ aslında farklı göz etrafı görüntüleri için ortak bir isim olarak kullanıldığını dile getiren Op. Dr. Hakan Yüzer, “Özellikle açık kahverengiden siyaha kadar giden, göz etrafının normal yanak deri renginden daha koyu renkte görünmesidir. Biz buna ‘’göz etrafı pigmentasyonu’’ diyoruz. Bunun dışında kırmızı ile mor renk arası olan cilt altında damarlar görünmesi ile karakterize olan farklı bir grup da vardır” dedi.


Op. Dr. Hakan Yüzer, göz altı morluklarının sebebi konusunda; “Aslına baktığınızda genetik faktörler ilk sıradadır. Vücudun kan akımının bozulduğu, toksinlerin atıldığı lenfatik sistemin iyi çalışmadığı her durum göz etrafında renk değişikliklerine neden olmaktadır. Bu sistemlerin bozulmasının başlangıç döneminde bile kendini göz etrafı morluğu olarak gösterebilir. Sigara, stres, manyetizma, ağır metaller, uykusuzluk, ultraviyole, alkol, beslenme problemleri göz etrafı morluklarının sebebidir” şeklinde değerlendirmelerde bulunurken,göz altı morluğunun kişide oluşturduğu etki ve tedavi konusunda ise şunları söyledi; “Kişi yorgun görünmekte, sosyal yaşamda kendini iyi hissetmemekte ve bu sorunu çeşitli kapatıcılar ile örtmeye çalışmaktadır.


Göz altı morluklarının tedavisi sebebine göre, kişiye özel olarak değişmektedir. Sebebe yönelik faktörleri değerlendirip gerekli düzenlemeleri yaptıktan, vücuttaki mineral, vitamin dengesini düzenledikten sonra ayrıca anemi dediğimiz kansızlık ve diğer hastalıklar ile ilgili çalıştıktan sonra göz etrafına mezoterapi, lazer, plazma enerjisi, göz altı ışık dolguları, ozon ve akupunktur gibi tedavi yöntemlerini tek tek ya da kombine olarak uygulamaktayız.


Göz altı mezoterapisi içerdiği hyaluronik asit, pigment açıcı maddeler, kan akımı düzenleyicileri, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, aminoasitler içeren bir kompleks üründür. Kişiye özel, içeriklerinde farklılıklar oluyor. Seanslar halinde yapılıyor. Seanslar arası 7-15 gün olup ihtiyaca göre 4-6 seans yapılmaktadır. Göz etrafını tedavi edici özelliği var. İşlemden sonra bile iyileşme hali devam ediyor. İleriki yıllarda da tekrarlanabiliyor. Göz altı ışık dolgusu ise çapraz bağlar ile bağlanmış hyaluronik asit olup yaşlanma ile birlikte kemik yapıda, kas yapıda ve yağ tabakasının azalması ile oluşan göz pınarı olukları, göz altı torbalarının kenarlarına yapılarak yorgun ifade ve çökmüş göz etrafı görüntüsü ortadan kaldırılıyor. 9-12 ayda bir tekrar edilmesi gerekiyor.”


Op. Dr. Hakan Yüzer, kimlere ışık dolgusu ya da mezoterapi uygulanabileceğini ise şöyle aktardı;


“Bu işlemler gebelerde, aktif enfeksiyonlarda, psikiyatrik hastalıklarda ve ağır hastalığı olanlarda uygulanmamaktadır. Bu uygulamalar yapıldı, sonrasında sağlıklı bir görünüm için evde göz çevresi bakımı nasıl olmalıdır?Kaliteli uyku düzeni, uzun süre ekran başında kalmama, bol su içilmesi, ayrıca göz etrafı kozmetik ürünler ve doğal organik ürünler ile yapılan maskeleri sağlıklı bir göz etrafı için önermekteyim.”

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
  1. doğa

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