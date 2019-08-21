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Göz altı ışık dolgusu ile yorgun bakışlara son

Dr.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
Göz altı ışık dolgusu ile yorgun bakışlara son

Dr. Sevgi Ekiyor, göz altı ışık dolgusu ile yorgun bakışlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.


Dr. Sevgi Ekiyor, “Göz altı ışık dolgusu göz çevresindeki morlukları, çizgileri ve halkalanmaları gidererek göz altının gençleştirilmesi sağlanır. Kişiden kişiye farklılık göstermek üzere yaş ve yapıya bağlı olmakla birlikte gözaltları çökmüş bir halde ve koyu gözükebilir. Bu görünüm kişiye yorgun, dirençsiz ve yaşlı bir hal katar. Bunun gibi şikâyet ile gelen kişilere göz altı ışık dolgusu uygulaması yapıldığında kişinin yüzünde daha aydınlık ve sağlıklı bir görüntü hemen ortaya çıkar. Göz altı ışık dolgusu uygulaması deri altının aksine kemik üzerine uygulanır. Göz altına ışık dolgusu hemen verilmemelidir. Yavaş bir şekilde verilirse daha etkili sonuç alınacaktır. Lokal anestezi ile uygulama yapılacak olan bölge sonraki süreçte herhangi bir ağrı yapmaz. Uygulama kannül ile yapılıyor ve bu sayede yapılan yerde kızarıklık ve şişlik riski en minimale iniyor. Göz altı ışık dolgusu uygulaması yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Kolay ve pratik bir uygulama şekli olduğu için kişiler tedavi sonrası günlük hayatına hemen dönebilir” dedi.


Dr. Sevgi Ekiyor, göz altı dolgusundan sonra dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:


“Uygulama sonrasında hafif kızarıklık meydana gelebilir. Bu kızarıklık 3-4 saate kadar geçmektedir. Tedavi sonrasında buz uygulaması yapılmaktadır. Uygulama yapılan bölgeye dokunulmamalı ve ovuşturulmamalıdır. Tedavi sorması ilk gün asla sıcak banyo yapılmamalıdır. Uygulama sonrası ilk iki gün fazla yüz hareketlerinden ve aşırı gülmekten kaçınılmalıdır. Hareketli sporlar ilk zamanlarda yapılmamalıdır. Doktorun önerdiği dışında herhangi bir kozmetik ürün veya krem ilk günde kullanılmamalıdır.”

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32
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