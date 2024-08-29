  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müjdeli haber her an gelebilir! Karadeniz’i yeni petrol heyecanı sardı

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsler bakın nasıl çarpışmış

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi anlaşma sağladı...

"Kaygılarım var" diyen İslam Memiş altını olanları uyardı!

Bakanlıktan enflasyon muafiyeti kararı! Bakan Şimşek kimleri kapsayacağını duyurdu

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var!

Metrobüs kazasında ölüm! Beceriksizlik 1 can daha aldı

Ekrem’in yalan üstüne yalanları! Aldıkları rüşvetleri gizlemek için suçluyorlar!

Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!

CHP’li Sinop Belediye Başkanının derdi vatandaşı gerdi! Subaylar neden karımın elini sıkmadı! Başkanın karısının eli sıkılmalı mı sıkılmamalı mı?
Yerel Göz ağrısı şikâyetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı!
Yerel

Göz ağrısı şikâyetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 15:32:11 - 2024-08-29 15:32:11
Göz ağrısı şikâyetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı!

Bitlis’te sokakta gördüğü sevdikten sonra göz ağrısı ve kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran 12 yaşındaki kız çocuğunun gözünden canlı kene çıkarıldı.

Mutki ilçesinin kırsalında yaşayan 12 yaşındaki çocuk, sokakta gördüğü kedi ile oynadıktan sonra gözünde ağrı ve kaşıntı başladı. Şikayetleri artan hasta, ailesi tarafından Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servise getirildi. Yapılan tetkiklerin ardından çocuğun gözünde yabancı bir cisim tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucunda gözde bulunan yabancı cisim üzerine hasta, göz doktoru Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu'na yönlendirildi. Dr. Ateşoğlu tarafından yapılan detaylı muayenede, gözde bir kene olduğu belirlendi. Poliklinikte yapılan müdahalenin ardından göz kapağına yapışan kenenin alınması için hasta ameliyathaneye alındı. Yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonun ardından, çocuğun gözünden canlı bir kene çıkarıldı. Yapılan müdahalenin ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasta tekrardan kontrole gelmek üzere ilaç tedavisi verilerek taburcu edildi.


Yaşanan vaka ile ilgili bilgi veren Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kene vakalarına dikkat çekti. Reyhanlı, “Mutki kırsalında yaşayan 12 yaşındaki hastamız, hastanemizin acil servisine göz ağrısı ve kaşıntısı şikâyeti ile başvurdu. Hastaya yapılan tetkikler sonucu gözde yabancı cisim tespit edilerek göz doktorumuza yönlendirildi. Göz doktorumuz yaptığı muayene sonucu göz kapağına yapışan canlı keneyi ameliyathanede yaptığı başarılı operasyonla çıkardı. Hastamız aynı gün tekrar kontrole gelmek üzere ilaç tedavisi ile taburcu edildi. Yaz aylarında bu tür vakalara sıkça rastlıyoruz. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Bu tarz şikayetleri olan vatandaşlarımızın belirtileri ciddiye alarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Keneden korunmak için bunu yapın!
Keneden korunmak için bunu yapın!

Sağlık

Keneden korunmak için bunu yapın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23