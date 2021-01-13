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Dünya "Gövde gösterisi" yaptı! İran tarihinin en büyük savaş gemisi tanıtıldı
Dünya

"Gövde gösterisi" yaptı! İran tarihinin en büyük savaş gemisi tanıtıldı

İran tarihinin en büyük savaş gemisi bu sabah büyük bir törenle tanıtıldı. Geminin 6 helikopter, sürat botları ve deniz özel kuvvetlerini taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 12:39:00 - 2021-01-13 13:05:31
"Gövde gösterisi" yaptı! İran tarihinin en büyük savaş gemisi tanıtıldı

İran'da ülke donanmasının tarihine en büyük savaş gemisi olarak geçen "Makran" ve "Zırh" adı verilen füze korveti bu sabah düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Ordusu Genel Komutanı Abdulrahim Musevi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi ve diğer yetkililer katıldı. İran Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran tarihinin en büyük savaş gemisinin ülke donanmasına katıldığı belirtildi.

"Makran" adı verilen helikopter gemisinin uzak denizlerdeki operasyonlara destek olacağı belirtilerek, "Makran helikopter gemisi özellikle Hint Okyanusu, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'deki operasyonlara destek olması için kullanılacak bir yüzer üs şeklinde inşa edildi" ifadeleri kullanıldı. Geminin 6 helikopter, sürat botları ve deniz özel kuvvetlerini taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Füze tatbikatı yapıldı

İran Deniz Kuvvetleri, Makran helikopter gemisi ve 1 füze korvetinin ordu envanterine teslim edilmesiyle birlikte Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nu kapsayan "İktidar 99" füze tatbikatına başlanıldığını duyurdu. İran Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen askeri tatbikatta, İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanılırken, donanmanın hareket kabiliyetinin test edildiği ve tatbikatta denizden karaya ve karada denize füzelerin kullanıldığı açıklandı.

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