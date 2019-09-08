Gösterilerin sürdüğü ülke depremle sallandı
Halkın gösterilerini sürdürdüğü özel yönetim bölgesi Hong Kong'la gündemdeki yerini koruyan Asya ülkesi Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.08 Eylül 2019 Pazar 07:11
Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatı kesimindeki Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin ardından, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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