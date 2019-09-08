Gösterilerin sürdüğü ülke depremle sallandı Halkın gösterilerini sürdürdüğü özel yönetim bölgesi Hong Kong'la gündemdeki yerini koruyan Asya ülkesi Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatı kesimindeki Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin ardından, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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