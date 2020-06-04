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Dünya

Gösterilere öyle bir isim destek verdi ki Trump bunu hiç beklemezdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda polis şiddeti sonucu öldürülen George Floyd için adalet talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:44:00 - 2020-06-04 11:47:29
Gösterilere öyle bir isim destek verdi ki Trump bunu hiç beklemezdi

Instagram kullanıcısı milyonlarca kişi, ırkçılığa karşı "Karanlık Salı" (Blackout Tuesday) isimli etkinlik kapsamında siyah fotoğraf paylaşarak ırkçılığın son bulması için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk mezunu küçük kızı Tiffany Trump da siyah bir fotoğrafla birlikte yazar ve aktivist Helen Keller'ın, "Yalnız çok az, ancak birlikte pek çok şeyi başarabiliriz." sözünü paylaştı.

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