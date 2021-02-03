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Gündem Gösterilerde 2 vatandaşı darbeden 1 kişi yakalandı
Gündem

Gösterilerde 2 vatandaşı darbeden 1 kişi yakalandı

İstanbul Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden göstericilerin arasında kalan 2 kişinin darbedilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 03:44:00 -
Gösterilerde 2 vatandaşı darbeden 1 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Polis, olaya ilişkin göstericilerin aralarında bulunan H.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli H.D. İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayda yaralanan B.G. ve M.C.A. polis ekiplerince Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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