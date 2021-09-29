Görüşmenin ardından Erdoğan'dan Soçi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.