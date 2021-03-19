  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ‘Görüşmelere katılmak istiyoruz’ diyerek duyurdular: Türkiye sıcak bakmıyor
Dünya

‘Görüşmelere katılmak istiyoruz’ diyerek duyurdular: Türkiye sıcak bakmıyor

Avrupa Birliği, Türkiye'nin de bulunacağı Kıbrıs zirvesine katılım göstermek istiyor. Türkiye ve KKTC ise AB'nin yanlı tutumu nedeniyle bu isteğe karşı çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 11:00:00 -
‘Görüşmelere katılmak istiyoruz’ diyerek duyurdular: Türkiye sıcak bakmıyor

Avrupa Birliği, 27-29 Nisan tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı BM’nin gayri resmi Kıbrıs zirvesine, 'gözlemci' statüsünde katılmaya hazırlanıyor.

Brüksel’de dün başlayan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde basına konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, Birliğin, 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’nin Crans Montana kentindeki zirveye ‘gözlemci’ statüsünde katıldığına dikkat çekti ve “AB bir önceki zirvede olduğu gibi Cenevre’de de yer alacaktır” dedi.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, Güney Kıbrıs haber ajansı CNA’nın aktardığına göre, AB yetkilisi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın AB’nin Kıbrıs zirvesine ‘taraflı’ olması nedeniyle katılımına soğuk olduğu yönündeki değerlendirmelere ise, “Kıbrıs sorunu en zor diplomatik problemlerden birisidir, ancak çözüm nasıl olursa olsun, AB içinde bulunan bir adada olacağından, bunun doğal ve mantıklı sonucu olarak, AB müktesebatı gereği, biz de orada olacağız” cevabını verdi. AB’nin zirvede yer alabilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres davette bulunması gerekiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Albayrak'tan bomba 'Andımız' yorumu
Gündem

Hakan Albayrak'tan bomba 'Andımız' yorumu

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Andımız tartışmalarıyla ilgili, "Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ..
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjdeli haber!
Sağlık

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjdeli haber!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlerde hakkaniyet ..
İsmail Saymaz morardı, karanlık Oda 'sayılmaz' dedi: Başkan Tevfik Göksu, Saymaz'ı rezil etti!
Siyaset

İsmail Saymaz morardı, karanlık Oda 'sayılmaz' dedi: Başkan Tevfik Göksu, Saymaz'ı rezil etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. C..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay