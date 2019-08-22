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Görüşmeler tıkandı gözler Hakem Kurulu’nda

Memur ile memur emeklisinin dört gözle sonuçlanmasını beklediği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kapısı çalındı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
Görüşmeler tıkandı gözler Hakem Kurulu’nda

5 milyonu aşkın memur ile memur emeklisinin 2020 ve 2021’de alacağı zam oranlarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin tıkanması, sendikaları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kapısını çalmaya itti. Memur sendikalarının üç gün içerisinde başvuracağı kurul, çalışmalarına 24 Ağustos’ta start verecek.

Karar bağlayıcı

Çalışmalarına başkanın belirleyeceği yerde başlayacak olan kurulun, kararını en geç 28 Ağustos’ta açıklayacağı öngörülüyor. Karara itiraz edilemeyecek.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlık edeceği Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda 11 üye görev yapacak. Üyelerin 5’i sendikalar tarafından belirlenecek. Baş’ın toplantılara katılamaması durumunda kurula Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök başkanlık edecek. Kurul toplantıları minimum 8 üyenin katılımıyla yapılacak. Karar ise salt çoğunlukla alınacak.

Neler yaşanmıştı?

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin ilk zam teklifini 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için yüzde 3+,2,5 olarak açıklamıştı. Bu oranlar Memur Sendikaları Konfederasyonu’nu (Memur-Sen) mutlu etmemişti.

Görüşmeler Kurban Bayramı tatilinin ardından da devam etmişti. Bakan Selçuk, teklifi 2020 için yüzde 4+4 2021 için yüzde 3+3 olarak revize etmişti. Bu teklif de Memur-Sen’i tatmin etmemişti. Konfederasyon hükümeti yeni bir öneri getirmeye davet etmişti.

Memur-Sen, davete yanıt gelmeyince eylem kararı almıştı.

Hak kaybı olmayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Hakem Kurulu sürecinin resmen başladığını duyurdu. Selçuk, “Uzlaşmazlık toplu sözleşmenin doğal sonuçlarından biridir. Kamu görevlileri ve emeklilerinin daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar korunacak. Dolayısıyla hak kaybı olmayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
  1. memur emeklisi
  2. 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri
  3. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
  4. Memur sendikaları
  5. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş
  6. Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök
  7. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  8. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen)
  9. Kurban Bayramı
  10. Memur-Sen

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