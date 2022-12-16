Görüşmeler başlıyor! Messi'nin aldığı karar sevinçten çıldırtacak
Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda final oynayacak Lionel Messi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun, Fransız devi PSG ile olan opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından eski takımı Barcelona formasını giymek için temaslara başlayacağı aktarıldı.
Barcelona'yı gözyaşları içinde terk eden Lionel Messi yuvaya geri dönebilir. İspanyol basınında çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun yeni sezonda Katalan devinde forma giymek için girişimlerde bulunulacağı belirtildi.
Opsiyonu kullanmayı düşünmüyor
Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile 2023 yılında bitecek sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı iddia edildi. Mukavelesini tamamladıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Messi, böylece Barcelona'ya transferinde kulübü bonservis yükünün altına sokmayacak.
Messi'nin karnesi
Paris Saint-Germain ile 53 maçta forma giyen Lionel Messi toplam 23 gol ve 29 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız, Barcelona'da ise 778 maçta 672 gol ve 303 asist yaptı.