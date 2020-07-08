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Medya

Görüşmeler başladı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi

Adı sık sık Kuruluş Osman dizisiyle anılan Engin Altan Düzyatan, TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros adlı dizi için yapım şirketiyle görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 08:27:00 -
Görüşmeler başladı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi

Yeni yayın döneminde TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dev bütçeli dönem dizisi ‘Barbaros’un hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Dizide önce Çağatay Ulusoy’un rol alacağı açıklanmış ancak Ulusoy, dizide yaşanan koronavirüs salgını ve platoların hazırlık sürecinin uzaması sebebiyle yapımla yollarını ayırmıştı. Bu gelişme üzerine ES Film dizinin cast çalışmalarına devam ederken sürpriz bir isim ortaya atıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı dizide başrol için en son ‘Diriliş: Ertuğrul’da oynayan Engin Altan Düzyatan’ın adı geçiyor. Düzyatan’ı özellikle TRT yönetiminin çok istediği iddia ediliyor. Es Filminde gelişmeler üzerine adı sık sık Kuruluş Osman’la anılan oyuncuyla görüşmelere başladığı söylendi.

Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi
Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi

Medya

Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi

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Yorumlar

ahmet

akit 1 sen getireiyon gündeme başkası getirmiyor
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kaya

Heycanla bekliyoruz .... karekter tarihle tam oturdu.
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