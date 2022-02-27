  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Görüşeceği ismi duyunca... Yandaş FOX’ta İmamoğlu şaşkınlığı
Gündem

Görüşeceği ismi duyunca... Yandaş FOX’ta İmamoğlu şaşkınlığı

Azılı AK Parti düşmanı Fox TV'de, Ekrem İmamoğlu'nun görüşeceği ismi duyan CHP yandaşı gazeteciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 17:42:00 -
Görüşeceği ismi duyunca... Yandaş FOX’ta İmamoğlu şaşkınlığı

Azılı AK Parti düşmanı Fox TV'de, Ekrem İmamoğlu'nun görüşeceği ismi duyan CHP yandaşı gazeteciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son zamanlarda yurt içinde yabancı büyükelçiler ve yurt dışında bazı batılı ülkelerin politikacılarıyla yaptığı görüşmeler gündem oldu.

İmamoğlu bu kez, Hristiyan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile yapacağı görüşme öncesi dikkat çekti.

Fox TV'de Doğan Şentürk'ün sunduğu 'Orta Sayfa' programında İmamoğlu'nun İtalya'da Akdeniz kentleri belediye başkanları ile yaptığı görüşmeler ele alındı.

Doğan Şentürk'ün üzerine basarak, İmamoğlu'nun Papa Francis ile görüşeceğini söylemesi, stüdyodaki gazetecileri şok etti. Gazeteciler bu açıklamayla birlikte, bir süre, "Ne alaka" der gibi şaşkın bir halde birbirlerine baktılar.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay