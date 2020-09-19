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Yerel Görür görmez aracını durdurdu! Sonrasında baygınlık geçirdi
Yerel

Görür görmez aracını durdurdu! Sonrasında baygınlık geçirdi

Sinop’ta orman yangınına müdahale sonrasında dumandan etkilenen bir kişi bayıldı. Sinop’un Ahmet Yeri köyü, Tangal mevkiinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:20:00 -
Görür görmez aracını durdurdu! Sonrasında baygınlık geçirdi

Sinop’ta bir vatandaş bahçeyi temizlemeye çalışırken orman yangınına neden oldu. Alevler etraftaki ağaçları sardı ve ateş daha da güçlendi. Yangına müdahale etmek isteyen Uğur Doğan, dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Yangına Sinop ve Gerze Orman İşletme Bürosu, Sinop İtfaiyesi ve daha sonra Gerze Şehri İtfaiyesi'ne ait arazözler müdahale etse de yangın kontrol altına alınarak daha da yayılması önlendi.

Yangına müdahale ettiği sırada yoğun duman nedeniyle bayılan Uğur Doğan, yangını gördüğü anda aracı durdurarak yangına müdahale etmeye çalıştığını ve ormanın ülkemizin değeri olduğunu söyledi.

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