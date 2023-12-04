Dar bir ara sokakta gerçekleşen kazaya, "Görüntüsü olmasa kimse böyle bir kazaya inanamaz" yorumu yapıldı.

Görüntüde, önünde seyreden motosikleti düşük bir hızla sollayan cipin yolda kaldırıma vurup, arka tekerleklerinin havaya kalktığı ve motosiklet sürücüsünün cipin altında kaldığı anlar yer alıyor.

Dehşete düşüren kaza anına ait video sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girerken, ölü ya da yaralı olup olmadığı öğrenilemedi.