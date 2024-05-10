Görüntülü fıkra için tıklayınız! Atatürkçü dernek başkanının andımız ile imtihanı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sakarya Başkanı Sebahat Demirtaş basın açıklaması komik anlara sahne oldu.

Sakarya ADD başkanı andımızı unutup yanlış söyleyince arkadaki hazirun ne yapacağını şaşırdı. Bir grup andımızın tekrarına katılmayarak sessiz kaldı. Diğerleri de Sebahat Demirtaş’a andımızı hatırlatmak için arka sıralardan bağırdı. Ortaya böyle bir tablo çıktı. Videoyu izleyenler “Atatürkçüler bile andımızı okuyamıyorsa vay halimize!” diye sitem etti.