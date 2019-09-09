0553 313 94 23

Görüntülerin aslı ortaya çıktı! "Yunanlılar batıracak sizi"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde sahil güvenlik ekiplerinin Yunanistan'a kaçmaya çalışan mültecileri taşıyan botu batırmaya çalıştığı iddia edilmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı mültecilere uygunsuz müdahale edildiği iddialarına bir video ile cevap verdi. Videoda görevli askerlerimizin "Gitmeyin, motoru durdurun. Yunanlılar batıracak sizi" diyerek mültecilerin hayatını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:08

Suriyelilerin çoğunluğunu oluşturduğu mülteciler, Türkiye üzerinden Ege Denizi'ne açılarak botlarla Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Ege Denizi'nde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı askerler ise bu göç yolunun önünü kesmek ve olası can kayıplarına karşı her gün mücadele ediyor.

Mülteci botuna uygunsuz müdahale yalanı

Sosyal medyada mülteci botundan çekilen ve paylaşılan görüntülerde sahil güvenlik askerlerinin bota sopalarla vurduğu ve batırmaya çalışıldığı iddia edildi.

Görüntülerin aslı ortaya çıktı

Ancak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botundan çekilen ve seslerin net duyulduğu videoda ise; görevli askerlerimizin "Gitmeyin, motoru durdurun. Yunanlılar batıracak sizi" dediği duyuluyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"Madra Çayı önlerinde 1 düzensiz göçmen botunun durdurulmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin olarak sosyal medyada bahse konu düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönünde asılsız paylaşımlar yer almıştır.

05 Eylül 2019 tarihinde saat 06.30’da Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botu tespit edilmesi üzerine olay mevkiine 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş ve saat 06.45 civarında bahse konu düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlanmıştır.

Kullanan şahıs karşı koydu

Düzensiz göçmen botunun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamamasından dolayı saat 06.52’de ilave 1 Sahil Güvenlik Kontrol Botu daha görevlendirilmiştir. Her iki Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen düzensiz göçmen botunu kullanan şahıs kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir.

Bebeği denize atmakla tehdit ettiler

Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır.

Manevralar esnasında düzensiz göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kontrol Botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekmek suretiyle koparmış ve sancak dıştan takma motorun gayri faal olmasına neden olmuş, yapılan müdahaleler esnasında 1 Sahil Güvenlik personeli dirseğinden hafif yaralanmıştır.

Durdurmak için motora sopalarla müdahale edildi

Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, düzensiz göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla açavela gönderleriyle (Bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalar) müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır.), düzensiz göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir.

Düzensiz göçmen sayısının fazla olması sebebiyle bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek saat 09.10’da düzensiz göçmenler emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik Botuna alınarak sahile intikal ettirilmişlerdir. Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatılmıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da mutluluğa ’evet" dedi
    1. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    2. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    3. Öğrenciler ders başı yaptı
    4. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    5. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    6. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    7. 3 ton aşure ikramı
    8. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    9. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    10. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    11. Özel çocuklardan özel yemekler
    12. Okul kantinleri denetlendi
    13. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    14. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020..
    16. Akgül’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret
    17. Milli yüzücüler engelleri aşmak için..
    18. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran..
    19. Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı
    20. Müdür Alper, alınan tedbirleri yerinde..
    21. Jandarmadan dronlu denetim
    22. Halk Sağlığı Haftası’nda “anne-çocuk”..
    23. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ 315 adet..
    24. Görüntülerin aslı ortaya çıktı!..
    25. Başkan Dağtekin’den eğitim ve öğretim..
    26. Hulusi Akar'ın acı günü
    27. Kızıltepe'de 22 kişinin öldürülmesine..
    28. Eğitim dönemi boyunca okul..
    29. Meram Dağ Bisikleti Maraton Türkiye..
    30. Rektör Şevli’den hayırsever iş insanı..
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!