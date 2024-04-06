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Dünya Görüntüleri yayınladılar! Azerbaycan basınından kritik iddia
Dünya

Görüntüleri yayınladılar! Azerbaycan basınından kritik iddia

Yeniakit Publisher
2024-04-06 02:30:00 -
Görüntüleri yayınladılar! Azerbaycan basınından kritik iddia

Azerbaycan basını, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırına doğru hareketini gösteren görüntüler yayınlayarak, Ermeni tarafının askeri yığınak yaptığını iddia etti.

Azerbaycan haber portalı Axar.az. verdiği haberinde, “Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırında Ermeni ordusunun yoğun hareketi gözlemleniyor. Ermeni tarafı güçlerini sınıra yakın Zangezur yönünde yoğunlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan'dan iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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