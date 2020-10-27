Görüntüleri tepki çekti! Mehmet Akif Alakurt'tan büyük skandal
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt yine bir skandala imza attı. Alakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bir elinde sigara bir elinde ise alkol ile araç kullandı.
Son dönemde takipçilerine sarf ettiği sinkaflı sözlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çekecek bir harekete imza attı. Alakurt, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle görüldü. Alakurt'un aynı anda aracını kullanması ise oldukça tepki çekti.