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Gündem Görüntüleri tepki çekti! Mehmet Akif Alakurt'tan büyük skandal
Gündem

Görüntüleri tepki çekti! Mehmet Akif Alakurt'tan büyük skandal

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt yine bir skandala imza attı. Alakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bir elinde sigara bir elinde ise alkol ile araç kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:12:00 -

Son dönemde takipçilerine sarf ettiği sinkaflı sözlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çekecek bir harekete imza attı. Alakurt, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle görüldü. Alakurt'un aynı anda aracını kullanması ise oldukça tepki çekti.

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