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Teknoloji Görüntüleri paylaştı... İşte Bayraktar TB2'nin gözünden Akıncı TİHA
Teknoloji

Görüntüleri paylaştı... İşte Bayraktar TB2'nin gözünden Akıncı TİHA

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) yeni görüntüler paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 12:12:00 - 2021-07-04 12:12:48

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından Bayraktar TB2'den çekilen AKINCI TİHA'ya ait görüntüler yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB2'nin gözünden gökyüzünde Bayraktar AKINCI" denildi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise şu ifadeleri kullandı:

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