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Gündem Görüntüleri ortaya çıktı! PKK'lı teröristler bu araçlarda vuruldu
Gündem

Görüntüleri ortaya çıktı! PKK'lı teröristler bu araçlarda vuruldu

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerininde aralarında olduğu 4 terörist öldürüldü. Operasyon sonrası teröristlerin küle dönen aracının görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:39:00 -

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Şimşek operasyonunda 2'si sözde yönetici olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlerin bulunduğu aracın vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

 Teröristlerin Suriye'den Irak'a mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

 Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

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