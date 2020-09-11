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Gündem Görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP'li belediye başkanı tecavüzden tutuklandı mı?
Gündem

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! CHP'li belediye başkanı tecavüzden tutuklandı mı?

Gazeteci Mehmet Özışık'ın Youtube kanalında skandal görüntülerini yayınladığı CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tecavüz suçundan tutuklandığı iddia edildi. Ancak kısa bir süre doğru olmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:12:00 - 2020-09-11 13:53:14

Kendisinden iş istemeye gelen Z.Y. isimli kadına Akköy'deki çiftlik evinde DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile birlikte tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tutuklandığı iddia edildi.

Cezaevine gönderildi

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürekn Atabay'ın kısa bir süre ise tutuklanmadığı açıklandı.

Ne olmuştu?

Aydın’ın CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen bir kadına uyuşturucu içirdiği ve ardından çiftlik evinde DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile birlikte tecavüz ettiği ve şantaj için bu anları video kaydına aldırdığı iddia edilmişti. Gazeteci Özışık'a konuşan mağdure kadın, videonun şantaj olarak kullanılarak kendisine 2 ay boyunca tecavüz edildiğini söylemişti.

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