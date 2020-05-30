Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Romanya semalarında Türk uçağından NATO uçağına yakıt ikmali
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlığa ait sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın Romanya semalarında NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüleri paylaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
İkmal Romanya üzerinde gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, müttefikler arasındaki dayanışma kapsamında NATO'ya ait AWACS uçağına Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağından yakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
Romanya üzerinde gerçekleştirilen yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.