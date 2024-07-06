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Sosyal Medya Görüntüler Vietnam’daki bir lokantadan! Buraya gelen İsrailliler neye uğradığını şaşırıyor
Sosyal Medya

Görüntüler Vietnam’daki bir lokantadan! Buraya gelen İsrailliler neye uğradığını şaşırıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:53:00 -

Vietnam’ın Hanoy kentinde bulunan Railway Tuan Café adlı lokanta, İsraillilere servis yapmama kararı aldı.

Vietnam’ın Hanoy kentindeki Railway Tuan Café adlı lokanta, İsraillilere servis yapmayınca, olanlar oldu.

Lokanta sahibi, gelen İsraillileri kovunca tehdit edici şekilde videoya çekildiler. Ancak sahibinin yanıtı değişmedi: "Umrumda değilsiniz, sizin ülkenizden müşteri kabul etmiyorum."

İlgili video sosyal medyada viral oldu.

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