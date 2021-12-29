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Gündem Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Dayakçı öğretmen hakkında flaş karar
Gündem

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Dayakçı öğretmen hakkında flaş karar

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:46:00 -
Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Dayakçı öğretmen hakkında flaş karar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmen Ali Rıza Y.'nin görevine son verildi.

Tepki çekti

Olay, 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' demesi ile sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Neden küfrettiğini T.K.'ye soran Ali Rıza Y., öğrencisini defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren baba, 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

İddianame hazırlandı

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. T.K.'nin darp görüntülerinin ardından Ali Rıza Y.'nin 2004- 2007 yılında Sakarya'da görev yaptığı okulda da Şiddet uyguladığını öne süren öğrenciler, CİMER'e başvurdu.

Görevden alındı

Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisi T.K.'ye şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Y.'yi görevinden aldı.

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