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Aktüel Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti
Aktüel

Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 19:48:00 -
Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan ve 4 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı. 4 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

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