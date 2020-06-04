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Dünya

Görüntüler tekrar gündem oldu! Rusya’dan yeni Suriye hamlesi

Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rusya, Suriye'deki ateşkesi bozmanın yollarını arıyor. Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, rejim ordusunun savaş uçaklarının ikinci grubunu aldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:47:00 -

Rusya'nın, Suriye'de büyük yıkıma yol açan Esed rejimine desteği devam ediyor.

Rusya'nın Suriye Büyükelçiliği, Esed rejimine yeni grup MİG-29 tipi savaş uçakları verdiklerini bildirdi. MİG-29 tipi savaş uçaklarının görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Suriye Arap Ordusu, gelişmiş MİG-29 savaş uçaklarının ikinci grubunu Rusya'dan teslim aldı. Suriye zaten bu uçaklarla görev yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Esed'e savaş uçağı

Esad rejimine ait haber ajansı SANA'nın 30 Mayıs'ta bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, rejim ordusunun Rusya Federasyonu'ndan bir dizi gelişmiş ve modern MİG-29 tipi savaş uçağı teslim aldığı ve uçakların bu ayın başından itibaren Suriye hava sahasında uçuşlar gerçekleştireceği belirtilmişti.

 

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