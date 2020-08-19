Görüntüler 'Pes' dedirtti! Şehirler arası otobüsü çocuğa kullandırdılar
Adıyman'da ortaya çıkan görüntüler izleyenlere 'Pes' dedirtti. Özel bir firmaya ait otobüsün görevlileri otobüsü küçük bir çocuğa kullandırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Adıyaman'da şehirler arası özel bir firmaya ait otobüsün direksiyonuna 10 yaşında bir çocuk geçti. Küçük çocuk otobüsü kullanırken, aracın görevlileri ise o anları kameraya çekti.
Herkesin canını tehlikeye attılar
Küçük çocuk otobüsü kullanırken aralarında otobüs görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi aracın içinde yolculuk etti. Hem kendi hem de diğer insanların canının hiçe sayıldığı o anlar kameraya kaydedildi.
Sosyal medyadan paylaştılar
Küçük çocuğun otobüsü kullanmasına müsaade eden ve o anları görüntüleyen görevliler bununla da yetinmeyerek çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, yetkililerin konuyla ilgili harekete geçmesi bekleniyor.