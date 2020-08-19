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Gündem Görüntüler 'Pes' dedirtti! Şehirler arası otobüsü çocuğa kullandırdılar
Gündem

Görüntüler 'Pes' dedirtti! Şehirler arası otobüsü çocuğa kullandırdılar

Adıyman'da ortaya çıkan görüntüler izleyenlere 'Pes' dedirtti. Özel bir firmaya ait otobüsün görevlileri otobüsü küçük bir çocuğa kullandırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:27:00 -

Adıyaman'da şehirler arası özel bir firmaya ait otobüsün direksiyonuna 10 yaşında bir çocuk geçti. Küçük çocuk otobüsü kullanırken, aracın görevlileri ise o anları kameraya çekti.

Herkesin canını tehlikeye attılar

Küçük çocuk otobüsü kullanırken aralarında otobüs görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi aracın içinde yolculuk etti. Hem kendi hem de diğer insanların canının hiçe sayıldığı o anlar kameraya kaydedildi.

Sosyal medyadan paylaştılar

Küçük çocuğun otobüsü kullanmasına müsaade eden ve o anları görüntüleyen görevliler bununla da yetinmeyerek çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, yetkililerin konuyla ilgili harekete geçmesi bekleniyor.

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Yorumlar

ALİ KİREÇ

memlekette ceza yok.ondan sonra şu öylemi oldu bu böylemi oldu deyip duruyoruz.
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