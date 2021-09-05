Görüntüler paylaşıldı, Savunma Bakanlığı darbe iddialarını yalanladı!

Gine’nin başkenti Konakri’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbeci askerler tarafından devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığı ve hükümetin feshedildiği bildirildi. Savunma Bakanlığı ise darbe iddialarını reddetti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde silah sesleri



Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbe yapıldığı bildirildi. Darbe girişiminin arkasında eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin olduğu ifade edildi. Çıkan silahlı çatışmalarda 2 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Doumbouya, Gine devlet televizyonu RTG'de canlı yayında yaptığı darbe açıklamasında, Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını bildirdi. Doumbouya ayrıca, en kısa sürede yeni bir anayasa hazırlanması ve geçiş hükümeti kurulması için çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Doumbouya, "Gineliler, sevgili yurttaşlar, ülkenin sosyopolitik ve ekonomik durumu, cumhuriyet kurumlarının işleyişi, adaletin araçsallaştırılması, vatandaşların haklarının ayaklar altına alınması, demokratik ilkelere saygı gösterilmemesi, kamu yönetiminin aşırı politize edilmesi, mali kötü yönetim, yoksulluk ve yaygın yolsuzluk Gine Cumhuriyet Ordusunu güçsüz bıraktı. Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi aracılığıyla, Gine'nin egemen halkının ve ülke bütününün sorumluluğunu aldık" dedi.

Doumbouya "Bu nedenle, şu anda yanımızda olan cumhurbaşkanımızı alarak yürürlükteki anayasayı, kurumları, hükümeti feshetmeye, kara ve hava sınırlarının kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullanarak, gelişime odaklanmak ve geçmişin hatalarını tekrarlamamak istediklerini açıkladı.

Savunma Bakanlığı darbe iddialarını reddetti

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, isyancı güçler tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik bir saldırının bastırıldığı duyurularak, "Sadık ve cumhuriyetçi güvenlik güçleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanlığı muhafızları tehdidi kontrol altına aldı ve saldırgan grubu püskürttü. Düzen ve barışı sağlamak için güvenlik ve tarama operasyonları devam ediyor” denildi.

Conde’nin görüntüleri yayınlandı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Conde’nin sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, Conde’nin günlük kıyafetler içinde olduğu ve etrafında silahlı askerlerin olduğu görüldü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Conde, 18 Ekim 2020'de 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.