Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı
Mısır tarafından rafale jetleri ile Libya sınırına yapılan kontrolsüz saldırının görüntüleri paylaşıldı.
Mısır Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, kuvvetlerinin Libya sınırında saldırı yaptığı belirtildi. Saldırıda 21 adet askeri araç, silahlar ve bazı mühimmatlar hasar gördü.
Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır Savunma Bakanlığı, 1 Eylül - 8 Aralık tarihleri arasında önemsedikleri stratejik bölgeleri hedef aldıklarını belirtti.
Twitter hesabından yayınlanan bir video klipte, Mısır Hava Kuvvetleri uçaklarının Libya sınırında gerçekleştirdiği, silah ve mühimmat taşıyan 20'den fazla araçtan oluşan bir konvoyu hedef aldığı saldırı gösterildi.